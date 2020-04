OGGI “VENI VIDI VICIOUS” DEI THE HIVES COMPIE 20 ANNI

La citazione di Giulio Cesare nel titolo, a quel tempo, era decisamente azzeccata. In ambito punk-rock-garage gli svedesi The Hives stavano davvero mettendo tutti ai loro piedi. Non inventavano assolutamente nulla di nuovo, ma mettevano sul piatto influenze chiarissime, mescolandole con un dosaggio perfetto e melodie che ti trascinavano in pista e ti facevano saltare, pogare e sculettare come un vero invasato.

Esplosivi, carichi come le molle e guidati da quel pazzo di Howlin’ Pelle Almqvist, in questa seconda fatica aggiustano il tiro più hardcore di “Barely Legal”, schiacciando leggermente il piede sul freno, giusto quel tanto che basta per trovare quello stile perfetto che li caratterizzerà per la carriera. In questa mezz’oretta tutto viaggia che è un piacere e, se ci venisse voglia di andare a vedere quali sono gli ingredienti finiti nel frullatore di casa Hives. sicuramente troveremmo grossi dosi di classici come Stooges, Kinks e Ramones, ma filtrata qui da una sensibilità ancora più deragliata, deragliante e degenerata e poi ecco comparire quel trionfale spirito nordico, che infondeva fuoco e ardore sacro a tutte le produzioni rock che arrivavano, in quel periodo, da quelle zone d’Europa.

I singoli estrapolati dal disco sono davvero micidiali e se piazzati in qualche seratina rock fanno ancora una sporchissima figura: “Hate to Say I Told You So” o “Main Offender”, giusto per fare 2 nomi, sono costruite con una struttura impeccabile, da alta orologeria svizzeria, tra ritmo martellante, stop appropriati e chitarre pimpanti, mentre Pelle piazza la sua voce schizzata. Roba sopraffina. Da sghignazzate anche la versione di “Find Another Girl”, che perde la morbidezza e la voce calda e bassa di Jerry Butler e trova questo andamento con delle tastierine sbarazzine e Pelle Almqvist che prova a fare il cantante “educato”, alla Mike Patton.

20 anni e non sentirli per questo divertentissimo concentrato d’energia made in Sweden.

Pubblicazione: 10 aprile 2000

Durata: 27:55

Dischi: 1

Tracce: 12

Genere: Garage punk, Garage rock

Etichetta: Burning Heart

Produttore: Pelle Gunderfelt

Registrazione: 1999

Tracklist:

The Hives – Declare Guerre Nucleaire – 1:35

Die, All Right! – 2:46

A Get Together to Tear it Apart – 1:52

Main Offender – 2:33

Outsmarted – 2:22

Hate to Say I Told You So – 3:22

The Hives – Introduce the Metric System in Time – 2:06

Find Another Girl – 3:12

Statecontrol – 1:54

Inspection Wise 1999 – 1:37

Knock Knock – 2:10

Supply and Demand – 2:26