ASCOLTA “INSIDE FRIEND” IL DUETTO TRA LEON BRIDGES E JOHN MAYER

Leon Bridges e John Mayer condividono in queste ore un brano collaborativo.

“Inside Friend” nasce alcuni mesi fa durante una jam session tra i due musicisti che solo ora decidono di ‘rilasciare’ la traccia.

Bridges spiega così il pezzo:

Il concetto di “Inside Friend” è nato tra me e Mayer, scherzando in studio su sarebbe stata l’uscita ideale per un introverso e casalingo come me. Sono in tour per gran parte dell’anno, quindi preferirei invitare una ragazza a sedersi comodamente con me invece di uscire da qualche parte affollata. “Inside Friend” è rimasta nel dimenticatoio per un po ‘perché non rientrava nel contesto del mio terzo progetto, ma nello stato attuale in cui ci troviamo a livello globale mi ha spinto a scavare nei mie backup e a finirlo. Spero che le persone lo trovino rassicurante ed esaltante mentre facciamo buche in casa nel tentativo di superare tutto questo.

Ascolta “Inside Friend”:

