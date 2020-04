ELEANOR FRIEDBERGER CONDIVIDE DUE COVER DI DESTROYER

Recentemente Eleanor Friedberger ha aperto alcuni live di Destroyer durante il tour americano di presentazione dell’ultimo disco “Have We Met”.

Un mese fa in occasione della data al Brooklyn Steel la cantautrice americana ha affiancato Dan Bejar e la sua band per due brani: “The River” e “Hell”. Adesso queste canzoni approdano online nella versione della Friedberger.

Pensavo di pubblicare un EP digitale di sole cover di Destroyer prima dell’inizio del tour a febbraio scrive in una nota la Friedberger in una nota.

Non l’ho fatto. Ci sono troppi brani che adoro di “Poison Season” e mi sembrava leggermente inquietante mostrare tutta questa attenzione a quell’unico album! Ma ho fatto alcune demo e le pubblico su Bandcamp ora; il link è nella biografia. I primi sono “Hell” e “The River”. È stato davvero elettrizzante cantare queste canzoni con la band, e Dan è stato così generoso da farmi salire sul palco. Vorrei che potessimo essere nel camerino, a bere di nuovo, stasera.

Insomma un intero album, o mini-album, di sole cover dei Destroyer forse non vedrà mai la luce…pertanto accontentiamoci di queste 2 demo:

Hell (Destroyer cover) by Eleanor Friedberger

The River (Destroyer cover) by Eleanor Friedberger

Demos for a Destroyer covers album that never was are up here now. Wish we could be drinking in the dressing room tonight. https://t.co/MfMxBpffDK pic.twitter.com/dWWeFWUq5a

— Eleanor Friedberger (@EleanorOnly) April 10, 2020