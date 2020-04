I MOUNTAIN GOATS HANNO PUBBLICATO UN NUOVO DISCO. ASCOLTA PER INTERO “SONGS FOR PIERRE CHUVIN”.

I MOUNTAIN GOATS HANNO PUBBLICATO UN NUOVO DISCO. ASCOLTA PER INTERO “SONGS FOR PIERRE CHUVIN”.

I Mountain Goats pubblicano a sorpresa un nuovo disco, a quasi un anno di distanza esatto dal precedente “In League With Dragons” (leggi la recensione) pubblicato il 26 aprile 2019.

“Songs for Pierre Chuvin”, disponibile da subito in formato digitale sul sito bandcamp della band e in formato cassetta dal prossimo 19 giugno, esce per Merge come il suo predecessore ed è stato registrato da John Darnielle interamente su uno stereo portatile. La stessa tecnica decisamente casalinga era stata utilizzata per “All Hail West Texas”, disco del 2002.

Darnielle scrive:

Avevo portato con me dei libri da leggere e uno di questi era “A Chronicle of the Last Pagans” di Pierre Chuvin, che stavo leggendo come materiale di ricerca per un’altra cosa su cui sto lavorando; ed è passato molto tempo da quando mi sono seduto a suonare musica e a pensare all’antichità, ma lo facevo sempre, e molti di voi lo sanno perché i vecchi nastri sono tutti pieni di storie su Aiace e Agamennone e il culto di Cibele, storie che, quando le stavo imparando, mi facevano così esaltare che, appena uscito da classe, tornavo a casa nel mio Superbeetle giallo del 1969 e scrivevo canzoni su di loro.

Ascolta “Songs For Pierre Chuvin”: