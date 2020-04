VIDEO: GUM COUNTRY

Ma chi si rivede! Il magico duo Courtney Garvin (The Courtneys) e Connor Mayer torna in pista per riproporre il loro solido “harsh twee” che ci aveva già esaltato con il primo album omonimo dei Gum Country, uscito nel 2017.

Proprio quel primo disco aveva messo in luce una sensibilità indie (lo-fi) pop da paura, con collisioni musicali meravigliose tra Stereolab, Breeders e Yo La Tengo. Ora si riparte da dove si era lasciato, con una prima anticipazione meravigliosa di un disco in arrivo il 19 giugno via Burger Records (in USA) e Kingfisher Bluez (in Canada, la band è di Vancouver).

“Somewhere” è il brano che da il titolo al disco nuovo ed è una bomba atomica! Quando parte la batteria e poi la chitarra ci colpisce in pieno volto ci sentiamo subito in paradiso. E da li la strada è in discesa verso la perfezione, con a melodia pazzesca.

Mayer ci dice questo: “Ho scritto” Somewhere “un paio di anni dopo il trasferimento a Los Angeles. Si tratta di lasciare un posto in cui ti senti a tuo agio e arrivare in uno nuovo, e scoprire quali parti della tua identità rimangono tali e quali sono state lasciate indietro. La prima riga che ho scritto è stata “non mi sento così da un po’, non riesco a pensare di non riuscire a nascondere il mio sorriso, immagino che questa sarà la mia vita per un po’“.

Attesa altissima!