FINALMENTE ECCO IL VIDEO DI “REPETITION” DI DAVID BOWIE

“CHANGESNOWBOWIE” è un album inedito di nove tracce che sarà reso disponibile in anticipo per i fan sui servizi di streaming per celebrare la data originale del Record Store Day 2020 (ora rinviato al 20 giugno) che avrebbe dovuto far trovare in vendita l’LP e il CD.

“CHANGESNOWBOWIE” è un album di 9 brani, trasmesso dalla BBC il 50° compleanno di David Bowie l’8 gennaio 1997. La trasmissione presentava un’intervista con David di Mary Anne Hobbs, intervallata da messaggi di compleanno appositamente registrati e domande da artisti del calibro di Scott Walker, Damon Albarn, Bono, Robert Smith e molti altri. Questa session è per lo più acustica.

E’ stato anche rilanciato in questi giorni il video di “Repetition ’97”, girato durante prove del Earthling Tour ad Hartford nel Connecticut da Tim Pope.

“CHANGESNOWBOWIE” è stato registrato e mixato agli Looking Glass Studios di New York nel novembre 1996. Gail Ann Dorsey (basso, voce), Reeves Gabrels (chitarra, voce) e Mark Plati (tastiere e programmazione) hanno accompagnato David nella registrazione.

“CHANGESNOWBOWIE” sarà distribuito in quantità limitata su LP e CD per il Record Store Day il 20 giugno 2020. La copertina dell’album presenta uno splendido ritratto in bianco e nero di David del famoso fotografo Albert Watson, scattato a New York nel 1996.

Tracklist:

The Man Who Sold The World

Aladdin Sane

White Light / White Heat

Shopping For Girls

Lady Stardust

The Supermen

Repetition

Andy Warhol

Quicksand