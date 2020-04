GLI AMNESIA SCANNER ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “TEARLESS”

Il duo finlandese, di base a Berlino, Ville Haimala e Martti Kalliala annunciano il nuovo disco “Tearless” in uscita su etichetta PAN il prossimo 5 giugno.

Guarda il video del primo estratto “AS Going”:

“Tearless”, che vanta i featuring di Lalita, Code Orange e LYZZA, esce due anni il precedente LP “Another Life”.

“Tearless” tracklist:

01. AS Enter

02. AS Tearless (feat. Lalita)

03. AS Flat (feat. Code Orange)

04. AS Trouble

05. AS Acá (feat. Lalita)

06. Call Of The Center (interlude)

07. AS Too Late

08. AS Going (feat. LYZZA)

09. AS Labyrinth

10. AS U Will Be Fine

Credit Foto: VIlle Kallio