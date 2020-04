I NATIONAL CONDIVIDONO IL VIDEO ‘PERDUTO’ DI “HARD TO FIND”

I National pubblicano online il video di “Hard To Find” brano di chiusura di “Trouble Will Find Me” disco uscito nel 2013.

Il video è stato ritrovato su un vecchio hard disk solo ora dal suo autore, il regista Michael Brown, e contiene immagini che immortalano la band nuotare sott’acqua con dei delfini durante un day off in Australia.

Brown racconta così il ritrovamento:

Questo video è stato sepolto per 6 anni e non riesco a pensare a un momento migliore di adesso per condividerlo con il mondo e aggiungere un piccolo tocco di bellezza a ciò che è già perso. Nel febbraio 2014 eravamo a metà del tour di “Trouble Will Find Me”. Dopo aver terminato una serie di grandi spettacoli in Australia, abbiamo avuto un giorno libero prima dell’ultimo spettacolo, un live sulla costa occidentale a Perth. Decidemmo tutti come una grande famiglia in vacanza che volevamo noleggiare una barca e fare un viaggio per vedere una serie di isole al largo della costa che sono riserve naturali protette. Mentre ci ancoravamo in una delle baie, notammo tutti che c’era un gruppo impavido di foche che nuotavano intorno alla barca. Brandon e Matt hanno deciso di saltare per primi e con sorpresa di tutti noi, i delfini hanno iniziato a nuotare accanto a loro e giocare con noi. All’epoca ho sempre tenuto una macchina fotografica con me per aggiungere contenuti video al nostro spettacolo se si presentava una buona opportunità. Così sono saltato dietro di loro e ho colto questo momento meravigliosamente umanizzante di Matt che nuotava con le foche. Un ricordo che mi ricorda quanto siamo fortunati a essere in grado di condividere cose come questa tra di noi.