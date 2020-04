IL NUOVO SINGOLO DEI DIET CIG SI CHIAMA “WHO ARE YOU?”

Mancano ormai solo due settimane all’uscita di “Do You Wonder About Me?”, il secondo LP dei Diet Cig, in arrivo il prossimo 1° maggio via Frenchkiss Records a distanza di tre anni dal loro convincente debutto, “Swear I’m Good At This”.

La band indie-pop dello stato di New York si è trasferita nell’estate del 2017 a Richmond, Virginia, dove questo nuovo lavoro è stato scritto.

Ieri, intanto, è arrivato un nuovo singolo, il malinconico “Who Are You?”, che potete ascoltare qui sotto e come al solito non mancano le splendide melodie!

Photo Credit: Emily Dubin