MUZZ: IL SUPERGRUPPO ANNUNCIA L’ALBUM DI DEBUTTO, INTANTO ECCO IL NUOVO SINGOLO

I Muzz, nuovo progetto di Paul Banks (cantante degli Interpol), Josh Kaufman (produttore/polistrumentista e membro dei Bonny Light Horseman) e Matt Barrick (batterista dei Jonathan Fire*Eater, The Walkmen, e della touring band dei Fleet Foxes), annunciano oggi l’omonimo album di debutto in uscita il 5 giugno su Matador. La band condivide anche il nuovo singolo “Red Western Sky”.

“Red Western Sky” segue due brani pubblicati nelle scorse settimane, la grezza “Broken Tambourine” e “Bad Feeling” che, con le sue introspezioni melodiche, è stata pubblicata in maniera anonima su Soundcloud.

Le prime registrazioni dei Muzz risalgono al 2015. Durante le sessioni Banks o Kaufman portavano dei demo da arrangiare o creavano i brani in presa diretta nel bel mezzo di una jam. Tutti e tre hanno contribuito ai testi e hanno aiutato a dare forma alla voce (si tratta della prima volta per Banks che normalmente scrive i testi da solo). “Josh ha una formazione teorica, mentre Paul ha una prospettiva diversa,” afferma Barrick. “Non sai mai come Paul affronterà un brano, sia dal punto di visita lirico che melodico, quindi è sempre tutto molto inaspettato e sorprendente. Siamo tutti aperti alle idee degli altri. Penso che tre sia il numero perfetto per i membri di una band. Ognuno fa la sua parte.”

Dal punto di vista sonoro, Kaufman afferma, “la musica ha questa strana carica emotiva, distante ma allo stesso tempo personale. Se qualcosa suona naturale e semplice, lo lasciamo. Non ho mai sentito la voce di Paul strutturata in quel modo – una sezione di archi, fiati e chitarre – sappiamo che nulla di tutto ciò è visionario ma sembrava classico ed elegante.” Proprio per questo il nome della band ha un siginficato che richiama proprio quella sensazione, Kaufman usava il termine “muzz” per descrivere la qualità e le trame analogiche e discrete della musica.

“Alla fine la musica parla da sé,” afferma Banks. “Abbiamo una chimica artistica genuina e organica. Si tratta in parte dei gusti musicali che io e Josh abbiamo condiviso durante la giovinezza, ma sono anche le anime dei miei amici che risuonano con me attraverso la musica. Penso sia cosmico.”

Muzz Tracklist:

1. Bad Feeling

2. Evergreen

3. Red Western Sky

4. Patchouli

5. Everything Like It Used To Be

6. Broken Tambourine

7. Knuckleduster

8. Chubby Checker

9. How Many Days

10. Summer Love

11. All Is Dead To Me

12. Trinidad

Photo Credit: Driely S.