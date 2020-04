QUARTO ALBUM PER PORCELAIN RAFT A MAGGIO

Ci fa piacere annunciare il ritorno di Porcelain Raft, ovvero Mauro Remiddi: il musicista romano di stanza a Los Angeles, il cui ultimo album era “Microclimate”, uscito a febbraio 2017, pubblicherà il suo quarto LP, “Come Rain”, il prossimo 15 maggio via Volcanic Field.

Suo fratello Manolo Remiddi ha mixato e masterizzato il disco, mentre tra gli ospiti troviamo Nate Mendel (Foo Fighters, Sunny Day Real Estate) al basso, Gaspar Claus (Jim O’Rourke, Sufjan Stevens, Rone) al violoncello e il suo collaboratore di vecchia data Matt Olsson alla batteria.

“I testi sono usciti velocemente”, ha spiegato Mauro nella press-release, “Come punto iniziale ho usato degli strumenti che non avevano bisogno di essere accesi come una chitarra classica e un piano.”

“Negli ultimi tre anni mi sono preso una pausa”, ha poi aggiunto Remiddi, “Sono diventato padre, sono andato a vivere su una montagna a Los Angeles e, dopo la perdita di uno dei miei cari, sono tornato in Italia, dove è riemersa parte della mia infanzia. Mi sono ritrovato a suonare un organo del 1500, ho ballato e suonato il piano per uno show per bambini. A quel punto ho realizzato una raccolta di canzoni che pensavo che non avrei mai condiviso”, ma la attuale situazione mondiale dovuta al coronavirus gli ha fatto riconsiderare le sue idee e tra un mese vedrà la luce il nuovo LP.

Il primo estratto è proprio “Come Rain”, title-track del nuovo album, e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Rä di Martino.

Come Rain Tracklist:

1. Come Rain

2. The Was Things Are

3. Out Of Time

4. Tall Grass

5. For A While

6. The Crow & The Rainbow

7. If I Was

8. Oglasa