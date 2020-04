OGGI “COLORI CHE ESPLODONO” DEI TIMORIA COMPIE 30 ANNI

Wassily Kandinsky. Vincent Van Gogh. Modest Mussorgsky. Pablo Neruda. Sono solo alcune delle fonti d’ispirazione che hanno forgiato l’album dei Timoria, uscito a inizio anni novanta quando iniziava a farsi strada la consapevolezza che il rock potesse (dovesse?) essere cantato in italiano. Francesco Renga, Omar Pedrini, Diego Galeri, Enrico Ghedi e Carlo Alberto “Illorca” Pellegrini avevano arruolato Gianni Maroccolo come produttore per cercare di ottenere (non imitare) quel suono caldo e incisivo che si sentiva in tanta musica d’oltreoceano, d’oltremanica e che ancora pochi in Italia cercavano di esplorare.

Emozioni sul pentagramma, colori che esplodevano in un bel rock che univa istinto e atmosfera. Milano non era l’America, Brescia neppure, i conti non tornavano ma i Timoria tenevano alto lo sguardo e lo puntavano oltre il “Sogno Americano” (“La mia guerra è solo qui / Con un fiore nella mano”). Andavano per la loro strada, tra deviazioni e i mille perché di ventenni che avevano smesso di essere bambini e ragionavano sulla necessità di diventare uomini. Senza fretta ma provando a mettere insieme influenze acustiche, melodiche (dovute soprattutto alla potente, espressiva voce di Renga) e i brividi elettrici che percorrevano “Non sei più tu” e “Io Non Ho”.

Raccontavano storie i Timoria: la bianca giovane sposa che guarda verso est mentre aspetta un uomo che non c’è di “Forse Un Giorno”, i dubbi e la grinta di “Confine”. “Hey Giò” dedicata a un frequentatore dei bar bresciani, uomo senza eroi (e forse senza cuore) velato omaggio a Hendrix, fratello maggiore e quasi omonimo di quel Joe (vivido alter ego di Omar Pedrini) che sarebbe apparso in “Viaggio Senza Vento” e avrebbe poi accompagnato i Timoria negli anni successivi, segnandone la carriera.

Riverberi, chitarre, batteria a rincorrere pensieri. Ha vinto il disco dell’anno, “Colori Che Esplodono” nel 1990. Forse ha ragione il protagonista di “Walking My Way”: oggi come ieri la poesia è il coraggio di un’idea, prendere la vita e difenderla senza pietà con la sei corde a casa ad aspettare.

Data di pubblicazione: 18 aprile 1990

Tracce: 12

Lunghezza: 44:51

Etichetta: Polygram / Polydor

Produttori: Gianni Maroccolo



Tracklist

1. Sogno Americano

2. Forse un giorno

3. Milano (non è l’America)

4. Confine

5. Walking My Way

6. Colori che esplodono

7. Non sei più tu

8. Vecchio professore

9. Siempre Nacer

10. Io non ho

11. Hey Giò

12. Rincorro pensieri