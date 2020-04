ONE WORLD: TOGETHER AT HOME, DALLE ORE 20 UNA LUNGHISSIMA SERIE DI MUSICISTI E OSPITI SPECIALI

One World: Together At Home è il nome dell’evento organizzato da Global Citizen in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che vede incluse nella line up personalità della musica e dell’intrattenimento di fama mondiale.

La serata, che sarà trasmessa in diretta sui principali canali televisivi statunitensi ed in streaming, sarà una celebrazione di tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per combattere la diffusione del virus e di chi è stato colpito da quest’ultimo: dottori, infermieri e famiglie.

Uno show in due parti:

Dalle 20:00 di sabato 18 aprile (ore italiane)

DIGITAL BROADCAST SPECIAL

Uno speciale digitale di One World: Together At Home. Lo show racconterà storie degli operatori sanitari in prima linea nella lotta al COVID-19, oltre all’impegno di benefattori, governatori e società. Saranno presenti vari artisti tra cui: Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Porter, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lily Tomlin, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Milky Chance, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Sam Heughan, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, Sofi Tukker, SuperM, Tim Gunn, Vishal Mishra e Zucchero.

Dalle 2:00 di mattina di domenica 19 aprile (ore italiane)

ONE WORLD: TOGETHER AT HOME

Dalle 2:00 lo show continuerà, con la presenza di: Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher.



“È un onore aiutare a curare questo enorme evento, che si svolgerà il 18 aprile. Mi esibirò anche io. Vogliamo puntare i riflettori sulla comunità globale e celebrare il potere dello spirito umano. Continueremo a raccogliere fondi e voglio farvi sapere ora che questa trasmissione non è una raccolta fondi. Raccoglieremo i soldi prima di andare in onda, così quando andremo in diretta, metterete via i vostri portafogli e seduti vi godrete lo spettacolo che tutti meritate moltissimo. Vi amo tutti.” Sono state queste le parole di Lady Gaga, che curerà personalmente la direzione artistica dello spettacolo. In pochi giorni infatti, la cantante ha raccolto più di 35 milioni di dollari che verranno utilizzati per Dpi e i kit per i test in tutto il mondo.

Il megaevento sarà presentato da tre dei più conosciuti ed apprezzati conduttori di talk show in america: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.