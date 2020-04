“ONE WORLD: TOGETHER AT HOME”: GUARDA I LIVE STREAM DI ROLLING STONES, PAUL MCCARTNEY, STEVIE WONDER E MOLTI ALTRI

Si è tenuto ieri “One World: Together At Home” evento di performance live in streaming organizzato da Global Citizen in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha coinvolto alcune delle personalità della musica e dell’intrattenimento di fama mondiale.

La serata, andata in streaming sui principali canali televisivi statunitensi, è stata una celebrazione di tutti coloro che stanno lavorando in prima linea per combattere la diffusione del virus e di chi è stato colpito da quest’ultimo: dottori, infermieri e famiglie.

Di seguito i video delle migliore performance andate online.

I Rolling Stones si stagliano su tutti con la performance coordinata di “You Can’t Always Get What You Want”:

🤘 If you start us up, we’ll never stop fighting for global health. Take action with The @RollingStones: https://t.co/26xVXSb0qy #TogetherAtHome pic.twitter.com/Dpze2tNyCW — Global Citizen (@GlblCtzn) April 19, 2020

poteva essere da meno un ex Beatle ? Assolutamente no… ecco McCartney con “Lady Madonna”:

Altro giro, altro mostro sacro.

Stevie Wonder ci delizia con ben 2 brani: “Lean on Me”, del compianto Bill Withers e la sua “Love’s in Need of Love Today”…

I Killers, anche se in duo (Brandon Flowers insieme al batterista Ronnie Vannucci Jr occasionalmente alla chitarra), sono comunque un belvedere.

Qui la loro “Mr Brightside” in versione ‘ridotta’:

Anche Taylor Swift è stata della partita:

Lady Gaga era tra le organizzatrici di questo evento ‘virtuale’… ecco il suo contributo:

e qui in tandem con Andrea Bocelli, Celine Dion, John Legend e il pianista Lang Lang:

poteva mancare l’evento mondiale Billie Eilish ? Ovviamente no…qui, insieme al sempre presente fratello FINNEAS, la sua reintepretazione del classico soul “Sunny” (Bobby Hebb):

infine menzione speciale per Lyzzo che ci scalda il cuore con una cover di Sam Cooke (“A Change Is Gonna Come”):