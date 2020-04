I GENESIS ORGANIZZANO IL LORO ‘VIRTUAL FILM FESTIVAL’

Il mese scorso i Genesis hanno annunciato la loro reunion svelando una serie di date live attese per fine anno.

Per ingannare l’attesa Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks lanciano il loro film festival virtuale, una serie di live della band raccolti in quasi 30 anni di carriera e resi disponibili settimanalmente sul loro profilo youtube.

Nelle prossime 5 settimane, ogni Sabato (alle 21.00 ore italiane ndr), un nuovo film concerto dei Genesis sarà disponibile in visione del canale YouTube della band per 7 giorni. si apprende da un comunicato del gruppo.

La prima data del ‘festival’ è andata in onda sabato scorso, 18 aprile, con “Three Sides Live”, film diretto da Stuart Orme che documentava il tour di “Acab” del 1981.

Prossima puntata “The Mama Tour” (1984).

Qui recuperi “Three Sides Live”:

