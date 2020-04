EP: WHY BONNIE

Ritroviamo con piacere Blair Howerton e i suoi Why Bonnie. Nuovo EP, questa volta con la prestigiosa Fat Possum Records, che mostra ancora una volta i segni precisi di un talento che si sta sempre più mettendo in luce. Un guitar-pop che non ha paura di rivelarsi forte e rumoroso, ma nello stesso tempo che non disdegna certo melodie e spazi decisamente più intimi. Basti ascoltare due estremi come “Athlete” e “Jetplane” per restare colpiti e spiazzati da questa ambivalenza. Tutto è magnificamente naturale: passare da una sveglia agitata a un movimenti che sanno essere più avvolgenti, per Blair è quasi un gioco da ragazzi.

In “Voice Box” convivono spunti che ci riportano alla mente tanto gli Alvvays quanto Breeders e Fleetwood Mac. Punto forte, ma forte veramente, è la conclusiva “No Caves”: morbidi arpeggi e andamento compassato, per poi ritorvarsi al punto in cui chitarre e voce si alzano nel climax magnifico del brano. Boom. Che bomba!