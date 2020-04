73 anni per Iggy Pop (nato infatti il 21 aprile del 1947), che l’artista festeggia nel migliore dei modi, con un nuovo brano, “Family Affair”, cover di Sly & The Family Stone dal sapore funky e scanzonato.

Family Affair by Iggy Pop

Il brano è accompagnato da un messaggio postivo che prendiamo assolutamente con piacere: “To all Poptimists! This track made me feel good and it was good company and I hoped I could put it out and it would be good company for someone else too.“