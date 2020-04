I DIZZY ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM “THE SUN AND HER SCORCH”

Il quartetto canadese dei Dizzy annuncia il suo secondo album “The Sun and Her Scorch” in uscita il 31 luglio prossimo su label Communion Records/Caroline International, distribuzione Universal.

Registrato ai Mechanicland Studios di Quebec e nella cantina della mamma della frontwoman Katie Munshaw, l’album è stato prodotto dai Dizzy e mixato da Craig Silvey (Arcade Fire, Florence + The Machine)

Sul nuovo lavoro si è espressa proprio Katie la quale ha dichiarato: “[Il debutto dei Dizzy] Baby Teeth parlava della confusione e della tristezza dei miei ultimi anni da teenager, ma questo nuovo lavoro tratta maggiormente delle mie caratteristiche di cui non vado fiera”. “Volevo essere completamente onesta riguardo alle cose che nessuno vuole ammettere, come essere geloso dei tuoi amici o allontanare le persone che ami. Quindi anziché parlare di un cuore infranto, l’album parla della rottura del proprio io”.

In occasione dell’annuncio, la band indie-pop formata oltre che da Katie anche dai fratelli Alex (chitarra), Mackenzie (basso) e Charlie Spencer (batteria), ha condiviso oggi il nuovo singolo “The Magician”.



“The Sun and Her Scorch” tracklist:

1. Worms

2. Sunflower

3. Good and Right

4. The Magician

5. Beatrice

6. Roman Candles

7. Lefty

8. Primrose Hill

9. Daylight Savings Time

10. Ten

11. Worms II

So happy to share that our sophomore album ‘The Sun and Her Scorch’ will be released on July 31st. You can preorder it on Vinyl and C.D. now, alongside some sweet bundle packs with merch we’ve been working on for the past while. https://t.co/yhRP39pX7l

— Dizzy (@dizzytheband) April 22, 2020