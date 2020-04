ALBUM, CONCERTI E FESTIVAL POSTICIPATI E/O ANNULLATI (LISTA IN COSTANTE AGGIORNAMENTO…)

Tanti sono gli eventi live che sono stati cancellati a causa della difficile situazione sanitaria mondiale. Festival internazionali che sono stati annullati, concerti che vengono posticipati. Cercheremo di aggiornarvi sopratutto sul cambiamento delle date dei Festival italiani, previsti per l’estate, ma restiamo con gli occhi aperti, ovviamente, anche su altri svariati eventi (del Primavera, ad esempio, sapete giò tutto dalle nostre news). Allo stesso modo anche molti dischi sono rinviati rispetto alla loro iniziale data di pubblicazione prevista.

In queste segnalazioni troverete album, concerti e Festival che faranno slittare la loro data iniziale…

22 APRILE…

L’uscita di “The Future Bites”, il sesto album di Steven Wilson è stata posticipata a causa di problematiche legate all’emergenza Coronavirus. Inizialmente previsto per il 12 giugno 2020, “The Future Bites” sarà ora disponibile dal 29 gennaio 2021. Ecco cosa dice l’artista stesso: “Come molti dei miei album, con The Future Bites non si tratta solo di musica, ma è un progetto concettuale più ampio, che coinvolge design, artwork, produzioni video e un tour, tutto su scala ancora più grande rispetto al passato. A causa della pandemia, dobbiamo affrontare delle sfide senza precedenti, dalla produzione (in particolare quella per la deluxe edition), all’incertezza che stanno vivendo i negozi di dischi obbligati alla chiusura, fino all’impossibilità di girare il materiale video che avevo in programma. È per questo motivo che a malincuore ho deciso di posticipare la pubblicazione di The Future Bites fino a che tutto tornerà alla normalità. L’album sarà disponibile da gennaio mentre nuova musica e nuovi video saranno pubblicati a ottobre. Intanto la pagina per il pre-ordine delle varie edizioni dell’album, rimarrà online. Io, il mio management, il mio agente e i promoter stiamo monitorando la situazione riguardante i concerti programmati per questo autunno. Nel caso dovesse cambiare qualcosa, lo faremo sapere a tutti il prima possibile. Capisco che questa sarà una notizia deludente per molti di voi, credetemi lo è anche per me. Negli ultimi due anni ho lavorato alla musica per questo progetto e finalmente ero contento di pubblicarlo. La reazione a “Personal Shopper”, brano condiviso il mese scorso, è stata fenomenale, e non vedevo l’ora di condividere altra musica nei prossimi mesi. Ma ahimè a causa delle attuali circostanze, non era destino. Vorrei mandare a tutti coloro che stanno leggendo, un messaggio di positività, e spero che un giorno, in un futuro non troppo lontano, potremo ancora una volta concentrarci su cose come la musica, che anche se non sembra una cosa strettamente essenziale, rende la vita migliore.”

Il concerto degli Swans passa al 2021…

Anche il Bay Fest atteso in agosto viene cancellato. Si rimanda tutto al 2021…

15 APRILE

Francesco Bianconi, voce dei Baustelle, ha deciso di posticipare la pubblicazione del suo album solista all’autunno 2020, senza una data esatta. Slitta anche il tour.

10 APRILE

L’attesa data dei Pearl Jam a Imola (con i Pixies) viene rimandanta all’anno prossimo…

3 APRILE

Si va in agosto anche con i Deep Purple, non più a luglio…



2 APRILE

Slitta in avanti anche la pubblicazione del nuovo album di Rufus Wainwright che ora trova la nuova data di uscita nel 10 luglio…

31 MARZO

I 24 Grana rinviano a data da destinarsi il loro album antologico “A Raccolta”, inizialmente previsto per il 6 aprile.

30 MARZO

Si fa vivo il MI AMI FESTIVAL che informa delcambiamento di programma: “La permanente situazione di emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 rende irrealistica la possibilità che MI AMI Festival si svolga regolarmente nelle giornate programmate del 29-30-31 maggio 2020. Dopo tutte le necessarie e attente valutazioni del caso – atte soprattutto a tutelare la salute del nostro pubblico, degli artisti coinvolti e del team di lavoro – e di fronte alle giuste restrizioni imposte dalle autorità sugli spettacoli pubblici e sulla mobilità delle persone, in concerto con gli artisti, i nostri partner e le istituzioni abbiamo deciso di rinviare il festival.

Ecco le nuove date: 18-19-20 settembre 2020.”

27 MARZO

Uscirà il 14 agosto “A Celebration Of Endings” il nuovo album dei Biffy Clyro

Anche i DMA’S fanno slittare l’uscita del nuovo album che ora è atteso per il 10 luglio.

26 MARZO

Alla luce dell’attuale situazione globale, Brian e Michael D’Addario, i fratelli dietro al progetto The Lemon Twigs, hanno deciso di rimandare le imminenti date nordamericane e la pubblicazione del loro terzo album. “Songs For The General Public” sarà disponibile dal 21 agosto 2020.

The Lemon Twigs (@thelemontwigs) ‘Songs for the General Public’ will now be released on the 21st August 2020. 🔗- https://t.co/I65VU61B0q pic.twitter.com/vpkZsGaZ3h — 4AD (@4AD_Official) March 26, 2020

A causa della pandemia che sta colpendo tutto il mondo in questi giorni, il trio indie di Montreal Braids comunica oggi di aver posticipato la data di uscita dell’album “Shadow Offering” al 19 giugno 2020.

25 MARZO

Jarv Is, il nuovo progetto di Jarvis Cocker uscirà a settembre.

Il nuovo disco delle Haim è rimandato all’estate.

Kelly Lee Owen rimanda al 28 agosto l’uscita di “Inner Song” che era inizialmente prevista per il primo maggio.

I am sad to say that the release date of my second record ‘Inner Song’ is being moved to August 28th. We had lots of plans to bring u this album that are now not feasible due to covid-19 & also out of solidarity for the thousands of record stores closing their doors to protect us — Kelly Lee Owens (@kellyleeowens) March 24, 2020

I Pretenders fanno scivolare il loro album dal 1 maggio al 17 luglio.

Slightly Less Good News: Due to retail and shipment restrictions relating to Covid-19, there has been no option but to delay the release of the ‘Hate For Sale’ album. ’HATE FOR SALE’, the 11th studio album by the Pretenders will now be released July 17th 2020. pic.twitter.com/vDfXI3QKsu — The Pretenders (@ThePretendersHQ) March 24, 2020

Lady Gaga non se la sente di pubblicare il suo imminente album proprio ora, spostato a data indefinita.

Gli Sparks avrebbero dovuto pubblicare il nuovo “A steady, drip, drip, drip” a maggio. Se ne riparla invece il 3 luglio. Rimane confermata per il 15 maggio la sola release digitale del disco.

Due to the worldwide situation with Covid-19, the physical release (LP, CD, cassette) of Sparks’ new album A STEADY DRIP, DRIP, DRIP is unfortunately postponed to July 3rd, 2020. However, the album WILL STILL BE RELEASED DIGITALLY on May 15th. ✨ 👇 THREAD 👇 pic.twitter.com/OX8cFw5IBi — SPARKS (@sparksofficial) March 24, 2020

“The Prettiest Curse”, terzo album delle spagnole Hinds, non uscirà più il 3 aprile ma lo potremo avere tra le mani il 5 giugno.

amigas y amigos: we have to reschedule our album release: it will be now on JUNE 5th 🌻 please stay safe everyone. (longer explanation in the screenshot 😭) pic.twitter.com/G7peAzOjlp — Hinds (@hindsband) March 24, 2020

Credit Foto: Radio Koper / CC BY-SA