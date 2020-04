“IF YOU’RE TOO SHY (LET ME KNOW)” è IL NUOVO SINGOLO DEI THE 1975

Ennesima anticipazione targata The 1975 che non si risparmiano nei singoli apripista di “Notes on a Conditional Form” (atteso il 22 maggio via Dirty Hit/Interscope). Il nuovo brano è “If You’re Too Shy (Let Me Know)” che segue le precedenti “Jesus Christ 2005 God Bless America,” “People,” “The Birthday Party,” e “Me & You Together Song”.

Francamente, anche in questo caso, non ci sentiamo di gridare al miracolo, ma siamo dalle parti della piacevole pop song dai profumi anni ’80, con un gustoso sax a dare colore. Nonostante tutto forse sono proprio questi i 1975 che preferiamo, scanzonati, pop e senza tanti grilli per la testa.