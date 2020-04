IL NUOVO SINGOLO DI SONDRE LERCHE è LA SPLENDIDA BALLATA “WHY WOULD I LET YOU GO”

Il nuovo album di Sondre Lerche, “Patience”, uscirà il 5 giugno, e l’ultimo singolo che ha condiviso è la dolce ballata “Why Would I Let You Go”.

L’artista parla così del brano: “L’ho scritto in 24 ore, trascorse principalmente a letto, nel mio vecchio appartamento a Williamsburg, a Brooklyn. Scrivere mi è sembrato un grande momento di vita. Non ero mai stato così intensamente dentro una canzone o un sentimento per così tanto tempo – e non ero mai riuscito a comporre una dichiarazione così esatta e grandiosa. È stato pazzesco. L’ho eseguita in alcuni spettacoli nella primavera del 2016, subito dopo averla scritta. Stavo finendo l’album ‘Pleasure’ in quel momento e sapevo che questa canzone non era per quell’album. Ha deciso di aspettare. Non mi sentivo pronto a registrarla fino ad ora. Non ero sicuro che la registrazione potesse mai essere all’altezza della sensazione che ho provato per la canzone. Anche adesso, quattro anni dopo, ho difficoltà a suonare questa canzone senza emozionarmi. È molto vivida e cara e sono grato di averla scritta.”