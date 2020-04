NELLA SERATA JERSEY 4 JERSEY I RESTANTI FOUNTAINS OF WAYNE SI UNISCONO A SHARON VAN ETTEN

I nativi del New Jersey si sono uniti – in modo digitale – per il concerto di beneficenza del ‘Jersey 4 Jersey’, con l’idea di raccogliere fondi per il Pandemic Relief Fund del New Jersey.

Bruce Springsteen ha aperto lo spettacolo, accompagnato dalla moglie, membro della E Street Band, Patti Scialfa per un’esibizione di “Land of Hope and Dreams”. Frequentemente eseguita durante gli spettacoli dal vivo dei Boss e pubblicata su “Wrecking Ball” del 2012, la canzone è stata una perfetta apri pista appropriata per questa raccolta fondi.

La coppia è tornata più tardi, per cantare “Jersey Girl” di Tom Waits, una delle cover preferite di Springsteen.

In uno dei momenti più toccanti della serata, i Fountains of Wayne si sono ritrovati per la loro prima esibizione pubblica in sette anni per onorare il loro compianto compagno di band, Adam Schlesinger, deceduto all’inizio di questo mese dopo aver contratto il coronavirus. Con Sharon Van Etten che ha dato una mano al basso e all’ accompagnamento, i Fountains of Wayne hanno eseguito “Hackensack”: “Questo per Adam, i suoi genitori, i suoi figli e il New Jersey“, ha detto il cantante Chris Collingwood per introdurre la canzone.