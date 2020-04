AARON DESSNER CONDIVIDE PRIMI ASCOLTI E DETTAGLI DEL NUOVO DISCO DEI BIG RED MACHINE

Aaron Dessner, chitarrista dei National, nel corso del live streaming, in collaborazione con la Levi’s, andato online ieri sera ha svelato interessanti aggiornamenti sui Big Red Machine progetto condiviso con Justin Vernon dei Bon Iver.

I musicisti avrebbero infatti già registrato 20 nuovi brani per il loro secondo album, il primo “Big Red Machine” usciva nel 2018, e tra questi ritroveremo “No Time For Love Like Now” canzone scritta insieme a Michael Stipe e recentemente apparsa online.

L’ex REM non sarà però l’unico ospite illustre del nuovo lavoro: anche Sharon Van Etten e Anais Mitchell saranno sicuramente della partita.

Durante la diretta streaming inoltre Dessner ci ha concesso un assaggio di 6 canzoni che potrebbero vedere la luce sul nuovo disco dei Big Red Machine.

Questi i titoli degli inediti presentati nell’insolita veste casalinga:

09:18 The Gaîté Lyrique (supposed to play solo on Bon Iver tour)

15:44 Hoping Then (Justin Vernon in background)

21:28 Latter Days (Anaïs Mitchell in background)

26:26 Stella (named after his daughter)

31:35 Jenny Kissed Me (based on a poem by Lee Hunt)

Guarda l’intero video del live streaming:

Credit Foto: Levi Manchak / CC BY