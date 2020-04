ASCOLTA “BEAUTIFUL BOY”, L’OTTIMO NUOVO SINGOLO DEI CLEVER SQUARE

A quasi un anno esatto di distanza dal loro ritorno con l’album omonimo del 2019, i Clever Square pubblicano il nuovo singolo “Beautiful Boy”, via Bronson Recordings, in attesa di poter riprendere la loro attività live e di proseguire le session per il prossimo lavoro di studio, atteso per l’autunno.

Giacomo D’Attorre, voce, chitarra e principale songwriter, oltre che autore del collage scelto come artwork di copertina, racconta: “Beautiful Boy è una delle prime canzoni che ho scritto, nel 2006, e in origine si intitolava Rutherford, Thomson And Bohr perché il testo lo buttai giù durante un’ora di Chimica al liceo. Parla del volersi bene e del fatto che, a volte, bisogna saperlo fare anche mettendo se stessi davanti agli altri, aspetto – quest’ultimo – che ho individuato soltanto in tempi più recenti. La canzone è uscita in realtà per la prima volta nel 2008, nell’EP I Wish Jelle Was Italian (So We Could Get Wasted Together Every Friday), ma durante gli ultimi tempi ci è capitato di risuonarla dal vivo e abbiamo quindi deciso di farla rinascere arrangiandola da capo“.

La nuova versione della canzone è stata registrata da Andrea Cola allo StoneBridge Studio.

Foto di Davide Luslini