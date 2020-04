JAY WATSON (TAME IMPALA, POND) TORNA CON IL PROGETTO GUM. ASCOLTA IL SECONDO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO.

“Don’t Let It Go Out” è il nuovo estratto da “Out In The World” disco che Jay Watson, già membro di Tame Impala e Pond, pubblicherà con il moniker GUM il prossimo 12 giugno su etichetta Spinning Top.

Ascolta il nuovo brano:

Prima di “Don’t Let It Go Out” avevamo ascoltato la title-track, brano che segnava il ritorno con musica nuova dell’artista australiano a due anni dall’ultimo disco “The Underdog” (2018).

Tracklist:

Weightless In L.A.

Airwalkin’

Out In The World

The Thrill Of Doing It Right

Many Tears To Cry

Alphabet Soup

Don’t Let It Go Out

Down The Dream

Low To Low

You Make Your Own Luck