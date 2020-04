COLAPESCE: ONLINE 5 COVER DI NEIL YOUNG REGISTRATE DURANTE IL LOCKDOWN

Colapesce ha pubblicato in queste ore sul suo profilo bandcamp 5 cover del suo artista più amato: Neil Young.

I brani, registrati durante il recente regime di lockdown, serviranno a raccogliere fondi in supporto della crew che da anni segue in tour e in studio il musicista.

Off the Beach (5 Neil Young Songs Recorded Live at Home During the Lockdown) by Colapesce

Questo il messaggio con il quale l’artista siciliano accompagna questa piacevole pubblicazione:

Mi mette a disagio la musica live nelle dirette dalle proprie case, c’ho pure provato. C’è solo un modo per fruire la musica dal vivo: dal vivo; e sarebbe impossibile farla senza i tecnici.

Ho registrato 5 cover di Neil Young e il ricavato andrà interamente alla crew con cui lavoro ormai da anni. La musica è stata messa in ginocchio e tutta la parte tecnica ancora di più.

Ho rifiutato parecchie iniziative e non per snobismo, ma ho pensato che forse questo è un periodo per riflettere più che per mostrarsi. Non è una critica a chi lo fa, è un punto di vista.

Da quasi 2 mesi sono isolato e ho scoperto a che ora mangia e il percorso abituale di Pantani, la mia tartaruga e quale lato dell’ibiscus predilige la Gatta Anna in base alle temperature.

Ho ritrovato una scheda audio vecchia 10 anni e piena di polvere, poi ho comprato online una nuova chitarra per astinenza dato che mi trovo lontano da dove vivo abitualmente e ho suonato un po’ di pezzi del mio cantautore preferito. Giulia suona il violino in due brani, tutto live. Buon ascolto, nei prossimi giorni avrete novità dal disco i mortali insieme a Dimartino.