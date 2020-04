A SETTEMBRE USCIRà UN DISCO TRIBUTO A MARC BOLAN, ECCO IL PRIMO ASSAGGIO CON UNA COVER DI NICK CAVE

Il leggendario musicista e pioniere del glam-rock britannico Marc Bolan sarà inserito nella Rock n Roll Hall of Fame quest’anno, e, per celebrare la sua eredità, un bel gruppo di artisti si è riunito per un nuovissimo album tributo, “AngelHeaded Hipster: The songs of Marc Bolan and T.Rex “.

Il disco è prodotto da Hal Wilmer, che purtroppo è morto a causa di COVID-19 all’inizio di quest’anno. Lo stesso Hal diceva: “Mi sono immerso in questo artista ascoltando tutto, parlando con esperti e fan di Bolan, ricercando le sue recensioni e interviste. E ho scoperto che Bolan non veniva quasi mai citato come “compositore”: si parla sempre di che grande rocker fosse, quanto fosse innovativo, come David Bowie prese la sua essenza. Quindi, il concetto per l’album è diventato quello di mostrare Bolan come compositore ”.

Viene reso noto il primo assaggio (l’album uscirà il 4 settembre), con Nick Cave che ripropone “Cosmic Dancer”.

Tracklist di “AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T.Rex”:

1. Children Of The Revolution – Kesha

2. Cosmic Dancer – Nick Cave

3. Jeepster – Joan Jett

4. Scenescof – Devendra Banhart

5. Life’s A Gas – Lucinda Williams

6. Solid Gold, Easy Action – Peaches

7. Dawn Storm – Børns

8. Hippy Gumbo – Beth Orton

9. I Love To Boogie – King Khan

10. Beltane Walk – Gaby Moreno

11. Bang A Gong (Get It On) – U2 feat. Elton John

12. Diamond Meadows – John Cameron Mitchell

13. Ballrooms Of Mars – Emily Haines

14. Main Man – Father John Misty

15. Rock On – Perry Farrell

16. The Street and Babe Shadow – Elysian Fields

17. The Leopards – Gavin Friday

18. Metal Guru – Nena

19. Teenage Dream – Marc Almond

20. Organ Blues – Helga Davis

21. Planet Queen – Todd Rundgren

22. Great Horse – Jessie Harris

23. Mambo Sun – Sean Lennon and Charlotte Kemp Muhl

24. Pilgrim’s Tale – Victoria Williams with Julian Lennon

25. Bang A Gong (Get It On) Reprise – David Johansen

26. She Was Born To Be My Unicorn / Ride A White Swan – Maria McKee