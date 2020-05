I FOUNTAINS OF WAYNE RIFANNO “HACKENSACK” INSIEME A SHARON VAN ETTEN PER BENEFICENZA

Chris Collingwood, Jody Porter e Brian Young dei Fountains Of Wayne si sono riuniti in isolamento per suonare per il livestream benefico “Jersey 4 Jersey” e per commemorare il loro cofondatore Adam Schlesinger, morto il mese scorso per complicazioni legate al coronavirus.

Per “Hackensack” si è unita a lora al basso e ai backing vocals nientemeno che Sharon Van Etten e ora quella registrazione è diventata un singolo benefico e sarà disponibile per un mese su Bandcamp: tutti i soldi ricavati dalle vendite andranno al New Jersey Relief Fund.

Vi ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi (e per i primi venerdì dei prossimi due mesi – 5 giugno e 3 luglio) la piattaforma di streaming e di vendità rinuncerà a tutte le sue commissioni in favore degli artisti e delle case discografiche, che in questo momento stanno tremendamente soffrendo a causa della mancanza dei concerti dal vivo.