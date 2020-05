QUINTO ALBUM PER SARAH JAROSZ A GIUGNO

Sarah Jarosz sta per ritornare con il suo quinto LP: il suo nuovo lavoro sulla lunga distanza, “World On The Ground”, arriverà il prossimo 5 giugno via Rounder Records a distanza di quattro anni esatti dal precedente “Undercurrent”, che le era valso ben due Grammy Awards.

La folk-singer nativa del Texas lo ha registrato insieme al noto produttore John Leventhal (Elvis Costello, Shawn Colvin, Rosanne Cash), nel suo home-studio a Manhattan.

“World On The Ground” è una collezione di storie che provengono dalla sua città natale, Wimberley, piccola città del Texas, narrando di personaggi sia reali che immaginari.

Qui sotto potete sentire i primi due singoli estratti, “Johnny” e il recentissimo “Orange And Blue”.

“World On The Ground” Tracklist:

1. Eve

2. Pay It No Mind

3. Hometown

4. Johnny

5. Orange And Blue

6. I’ll Be Gone

7. Maggie

8. What Do I Do

9. Empty Square

10. Little Satchel

Photo Credit: Bryan Ledgard / CC BY