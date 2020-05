I SONIC YOUTH CONDIVIDONO IL BOOTLEG “BLASTIC SCENE” SU BANDCAMP

Piuttosto attivi i Sonic Youth in questi ultimi mesi: la storica band alt-rock di NYC ha condiviso numerosi vecchi live, mentre sia Thurston Moore che Lee Ranaldo che Steve Shelley hanno proposto materiale inedito.

Oggi, per festeggiare il ventiseisimo anniversario del loro ottavo LP, “Experimental Jet Set, Trash And No Star”, il gruppo capitanato da Moore ha condiviso sul suo Bandcamp un bootleg semiufficiale, “Blastic Scene (Live In Lisbon 1993)”, uscito originariamente in Portogallo attraverso il fanclub Sonic Death.

“”Blastic Scene” è stato registrato dal vivo al primo concerto che i Sonic Youth tennero in Portogallo, in un’arena a Lisbona nel luglio 1993″, ha spiegato Shelley, “non avevamo ancora registrato le canzoni che avrebbero poi fatto parte di “Experimental Jet Set, Trash And No Star”, ma tutte le sere proponemmo alcune nuove canzoni in quel tour europeo di luglio.”

“Blastic Scene”, infatti, contiene “Bull In The Heather”, “Skink”, “Self-Obsessed And Sexxee”, “Tokyo Eye” e “In the Mind Of The Bourgeois Reader”, che poi finirono in “Experimental Jet Set, Trash And No Star”.