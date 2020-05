“CAN’T GET OUT” è IL TERZO SINGOLO DAL NUOVO ALBUM DEI WOODS

Si fa sempre più vicino l’arrivo dell’undicesimo album dei Woods, “Strange To Explain”, in uscita il prossimo 22 maggio via Woodsist Records a distanza di tre anni dal precedente, “Love Is Love”.

Registrato a Stinson Beach, California, questo nuovo disco vede il ritorno del gruppo di NYC dopo la parentesi come backing-band per Purple Mountains, l’ultimo progetto del compianto David Berman.

Un comunicato stampa promette un album che offrirà ai fan dei Woods tutto ciò che vogliono, con alcune sottili modifiche. E’ descritto come “un album che non solo cattura, trattiene e condivide la luce in un altro modo nuovo, ma riconosce che c’è ancora luce da catturare, che è una cosa non da poco.”

Dopo “Where Do You Go When You Dream?” e la title-track “Strange To Explain”, oggi la band statunitense condivide l’ultimo singolo prima della release, l’energico, ma elegante “Can’t Get Out”, che potete ascoltare qui sotto.