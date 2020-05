I FONTAINES D.C. ANNUNCIANO IL SECONDO LP

Il loro primo LP, “Dogrel” (leggi la recensione) era stato uno dei migliori dischi dello scorso anno, ma i Fontaines D.C. sono già pronti a dargli un successore.

La band irlandese ha annunciato poco fa i primi dettagli del suo sophomore, “A Hero’s Death”, in uscita il prossimo 31 luglio via Partisan Records.

Insieme i Fontaines D.C. hanno anche condiviso un nuovo singolo, la title-track “A Hero’s Death”: qui sotto potete vedere il video che vede come protagonista l’attore irlandese Aidan Gillen (“The Wire”, “Games Of Thrones”).

Il cantante Grian Chatten ha spiegato che la canzone è stata scritta “durante un periodo in cui mi sono sentito consumato dalla necessità di scrivere qualcos’altro per allevviare la paura di non essere in grado di dare un seguito a “Dogrel”. Ma più in generale parla della battaglia tra la felicità e la depressione e dei problemi di fiducia legati a questi sentimenti che si possono formare.”

“A Hero’s Death” Tracklist:

1. I Don’t Belong

2. Love Is The Main Thing”

3. Televised Mind

4. A Lucid Dream

5. You Said

6. Oh Such A Spring

7. A Hero’s Death

8. Living In America

9. I Was Not Born

10. Sunny

11. No

Photo Credit: Daniel Topete