ASCOLTA “HEROINE”, IL NUOVO ESTRATTO DAL DISCO DI JEHNNY BETH (SAVAGES)

La cantante, cantautrice e artista poliedrica Jehnny Beth pubblica il nuovo singolo “Heroine”, prodotto dall’acclamato produttore Flood ed estratto dall’attesissimo album “To Love Is To Live”, la cui uscita è stata recentemente posticipata al 12 giugno.

Sul brano, Jehnny Beth rivela: “Quando penso a questa canzone, penso a Romy dei The xx che mi strangola con le sue mani in studio. Cercava di tirarmi fuori dal mio guscio per aiutarmi a comporre i miei pezzi, ma io opponevo una tale resistenza che ha perso la pazienza. Il brano era inizialmente intitolato ‘Heroism’, ma a me non piaceva perché era un termine troppo generico. Flood è stato il primo a suggerire ‘Heroine’ al posto di ‘Heroism’. Ricordo poi una conversazione avvenuta a tarda notte con Johnny Hostile, eravamo nella mia stanza d’hotel a Londra e lui ha detto: ‘Non capisco chi di chi parli nel brano. Chi è l’Eroina? Sei TU l’Eroina’. Il giorno dopo sono arrivata presto in studio e ho registrato le voci, aggiungendo ‘to be’ al ritornello: ‘all I want is TO BE a Heroine’. Flood è entrato in studio saltando in quel preciso istante e mi ha subito mostrato i pollici in su dal vetro. Sto raccontando questa storia perché succede che ogni tanto ci guardiamo intorno in cerca di modelli da seguire, senza capire che la risposta può nascondersi proprio dentro di noi. Io avevo paura di essere l’Eroina del brano, e ci sono volute tutte le persone che avevo intorno per aiutarmi a capirlo”.

È adesso disponibile anche il secondo episodio del programma televisivo di Jehnny Beth, intitolato Echoes with Jehnny Beth. In questa nuova puntata ci saranno le esibizioni e interviste di King Krule, Beak> (Geoff Barrow dei Portishead) e Nilufer Yanya, guardala QUI.

L’album d’esordio da solista di Jehnny Beth “To Love Is To Live” è stato registrato tra Los Angeles, Londra e Parigi e vede numerose collaborazioni: i produttori Flood, Atticus Ross, il co-creatore Johnny Hostile, ma anche Romy Madley Croft dei The xx, l’attore Cillian Murphy, e Joe Talbot degli IDLES.

Oltre a “To Love Is To Live”, in uscita il 12 giugno, Jehnny Beth pubblicherà anche il suo primo libro Crimes Against Love Memories (C.A.L.M.), una raccolta di brevi racconti erotici accompagnati dalle foto di Johnny Hostile, in arrivo a luglio su White Rabbit.