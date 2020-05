WILCO: IN STREAMING GRATUITO (PER POCO) IL DOCUMENTARIO “I AM TRYING TO BREAK YOUR HEART”

“I Am Trying To Break Your Heart” è un documentario di 92 minuti di Sam Jones del 2002, che spiega per filo e per segno la nascita di “Yankee Hotel Foxtrot” degli Wilco. Se avete sempre voluto vederlo, magari gratis, beh, è arrivato il momento, almeno dal 5 al 12 maggio.

QUI SU OHYOUPRETTYTHINGS E’ IN STREAMING

Rolling Stone lo ha definito: “One of the greatest music documentaries of all time“.

Diciamo tranquillamente che si, è arrivato il momento di guardalo…