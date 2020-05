I GRATEFUL DEAD PREANNUNCIANO LA RISTAMPA (CON BONUS LIVE) DI “WORKINGMAN’S DEAD”

Quest’estate, i Grateful Dead celebreranno il 50 ° anniversario di “Workingman’s Dead” con una ristampa speciale, con un album live bonus.

In uscita il 10 luglio, la ristampa sarà disponibile come CD e su vinile, con quest’ultimo formato limitato a soli 10.000 pezzi. Entrambi hanno una versione rimasterizzata dell’album originale, ma l’edizione CD vanta qualcosa in più.

I fan che acquistano la ristampa del CD riceveranno anche un album dal vivo che cattura l’iconico concerto del gruppo rock registrato il 21 febbraio 1971 al Capitol Theatre di Port Chester, New York.

“Per un album importante e grandioso, sembrava appropriato raddoppiare la quantità di materiale bonus“, ha dichiarato David Lemieux, archivista e produttore di lunga data dei Grateful Dead. “Lo spettacolo che abbiamo selezionato mostra il suono dei Dead che avrebbe definito in gran parte i successivi due anni.”

Elenco dei brani di Workingman’s Dead: 50th Anniversary Deluxe Edition:

Disc One: Original Album Remastered

01. Uncle John’s Band

02. High Time

03. Dire Wolf

04. New Speedway Boogie

05. Cumberland Blues

06. Black Peter

07. Easy Wind

08. Casey Jones

Disc Two: Capitol Theatre, Port Chester, NY (2/21/71)

01. Cold Rain and Snow

02. Me and Bobby McGee

03. Loser

04. Easy Wind

05. Playing in the Band

06. Bertha

07. Me and My Uncle

08. Ripple (False Start)

09. Ripple

10. Next Time You See Me

11. Sugar Magnolia

12. Greatest Story Ever Told

13. Johnny B. Goode

Disc Three: Capitol Theatre, Port Chester, NY (2/21/71)

01. China Cat Sunflower

02. I Know You Rider

03. Bird Song

04. Cumberland Blues

05. I’m a King Bee

06. Beat It On Down the Line

07. Wharf Rat

08. Truckin’

09. Casey Jones

10. Good Lovin’

11. Uncle John’s Band