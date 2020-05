KAMASI WASHINGTON HA COMPOSTO LA COLONNA SONORA DEL NUOVO DOCUMENTARIO NETFLIX SU MICHELLE OBAMA

In questi giorni debutta su Netflix “Becoming” documentario su Michelle Obama basato sul libro autobiografico che porta lo stesso titolo.

La colonna sonora del film diretto da Nadia Hallgren è affidata a Kamasi Washington che per l’occasione ha raccolto vecchie e inedite composizioni.

La soundtrack di “Becoming” uscirà il 15 maggio su etichetta Young Turks Recordings.

Guarda il trailer del doc:

È stato un vero piacere e un onore lavorare su “Becoming” ha dichiarato Washington in una nota.

Michelle Obama è una persona straordinaria e questo film offre una visione davvero unica su di lei, su come pensa e come naviga nel mondo. È davvero stimolante guardarlo! Lavorare con l’incredibile regista del film Nadia Hallgren per creare una tavolozza musicale a supporto di questo straordinario pezzo è stata davvero una benedizione. Le sono così grato per l’opportunità che mi ha concesso. Il periodo di Barack e Michelle Obama come Presidente e First Lady ha avuto un impatto sulla storia di questo paese e del mondo che è difficile da spiegare, ma sia il libro di Michelle Obama che il film di Nadia Hallgren fanno in tal senso un ottimo lavoro!

“Becoming” tracklist:

01 “Shot Out Of A Cannon”

02 “Becoming”

03 “Take In The Story”

04 “Southside V.1″

05 “Dandy”

06 “The Rhythm Changes”

07 “Song For Frasier”

08 “Announcement”

09 “Detail”

10 “Fashion Then And Now”

11 “Provocation”

12 “Connections”

13 “Looking Forward”

14 “I Am Becoming”

15 “Southside V.2″