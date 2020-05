OWEN (MIKE KINSELLA) ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E LO ANTICIPA CON LA MAGNIFICA “A NEW MUSE”

Mike Kinsella è stato molto impegnato con gli American Football ma recentemente è tornato al suo progetto solista Owen, per pubblicare una cover di “Me” dei 1975 per una compilation della Polyvinyl, e ora, finalmente, ha annunciato il primo album come Owen in quattro anni, in uscita il 19 giugno.

Si chiama “The Avalanche” e, come il suo predecessore del 2016 “The King of Whys”, è stato prodotto da S. Carey dei Bon Iver. “Dopo diversi anni di intenso lavoro nel quadro collaborativo di una band, Kinsella è pronto per avere il completo controllo creativo in un nuovo disco di Owen“, si legge in un comunicato stampa.

Il primo singolo è la deliziosa “A New Muse”, che si muove con la dolcezza e la sensibilità classiche (e delle cose migliori) di Kinsella solista.

Tracklist:

1.A New Muse

2.Dead For Days

3.On With The Show

4.The Contours

5.I Should’ve Known

6.Mom And Dead

7.Headphoned

8.Wanting And Willing

9.I Go, Ego