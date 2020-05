SI RIVEDONO, DOPO 8 ANNI, GLI I LIKE TRAINS: ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM

Si chiama “The Truth” il primo singolo estratto dal nuovo album dei I Like Trains. Il loro nuovo album “KOMPROMAT” (tradotto dal russo come “materiale compromettente”) esce a ben 8 anni dal precedente disco “The Shallows”.

Ora il genere degli I Like Trains è decisamente battuto da gruppi molto quotati come possono essere Fontaines D.C., Iceage, Sleaford Mods o LCD Soundsystem, ma è giusto considerare la longevità e quindi l’influenza stessa di una band nata nel lontano 2004 in quel di Leeds. Nel nuovo album, atteso il 21 agosto, a quanto dicono le note stampa non mancheranno i riferimenti di sempre del loro sound, ovvero: Joy Division, The Birthday Party, Gang of Four, Television e The Velvet Underground.

“Non abbiamo deciso di scrivere un disco sulla situazione attuale, ma il percorso che abbiamo intrapreso è andato a finire drasticamente sul discorso della nostra attualità. L’album si è inavvertitamente dedicato alla politica populista presente in tutto il mondo. Brexit, Trump, Cambridge Analytics e l’influenza russa nascosta, sono finiti al centro di tutto il materiale.”

Ecco la tracklist:

1.A Steady Hand

2.Desire Is A Mess

3.Dig In

4.PRISM

5.Patience Is A Virtue

6.A Man Of Conviction

7.New Geography

8.The Truth

9.Eyes To The Left (feat. Anika)