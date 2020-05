CONSUETO LIVESTREAMING DI BEN GIBBARD INTERAMENTE DEDICATO AI BEATLES

Come aveva promesso nelle precedenti “puntate” del suo live homemade, questa volta Ben Gibbard dei Death Cab For Cutie ha dedicato il suo consueto spazio interamente alle cover dei Beatles mettendo in scaletta brani decisamente lontani dai successi della band di Liverpool.

L’ente benefico di questa settimana, invece, è il no-profit Amara di Seattle che si occupa dei “bambini in affido e delle famiglie che si prendono cura di loro”.

La scorsa settimana, inoltre, Ben ha detto di non essere sicuro che questo live streaming potrà rimanere a lungo in rete per ragioni di copyright e, quindi, vi consiglio vivamente di guardarlo al più presto.

Ecco la setlist:

00:16 I’m So Tired

02:50 For No One

06:12 I’m Happy Just to Dance with You

10:14 Here, There, and Everywhere

13:50 I’m Only Sleeping

23:19 You Won’t See Me

27:58 I Will

33:01 I’m Looking Through You

37:14 In My Life