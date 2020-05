GIOVANI PALADINI SHOEGAZE ORMAI PRONTI PER L’ESORDIO: I BDRMM ANNUNCIANO IL LORO ALBUM

Che IFB abbia un debole per i BDRMM di Hull è abbastanza chiaro, sapere che il 3 luglio uscirà finalmente il loro esordio, per giunta sotto il marchio Sonic Cathedral, beh, non può che farci venire i brividi dalla gioia.

Stiamo seguendo davvero la band ormai da anni, quindi la fiducia in loro è altissima. Dopo il primo assaggio con l’oscura e ipnotica “Is That What You Wanted To Hear?”, ecco il secondo spunto vincente, che brilla di una magnetica luce shoegaze. In alto le mani e i cuori per “A Reason To Celebrate”.

Bedroom by bdrmm

Tracklist:

1.Momo

2.Push/Pull

3.A Reason To Celebrate

4.Gush

5.Happy

6.(The Silence)

7.(Un)happy

8.If….

9.Is That What You Wanted To Hear?

10.Forget The Credits