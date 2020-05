GLI STREETS CONDIVIDONO UN NUOVO BRANO. ASCOLTA “WHERE THE F*CK DID APRIL GO”

Mike Skinner pubblica in queste ore “Where the F*ck Did April Go” un brano composto in questi giorni di lockdown.

L’ho scritto la scorsa settimana. assicura il titolare del progetto The Streets.

Non vedevamo l’ora che arrivasse l’estate, proprio come tutti le altre, festival e concerti, nuova musica, nuovo set sul palcoscenico, ma questo ha spazzato tutto. E nessuno di noi sa bene come affrontarlo. Ho appena scritto una melodia nello stesso modo in cui altre persone potrebbero parlare con un terapeuta

“Where the F*ck Did April Go” è la b-side di “Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better” brano nato dalla collaborazione con i Tame Impala condiviso la scorsa settimana e non la ritroveremo in “None of Us are Getting Out of This Life Alive” mixtape atteso per il 10 luglio prossimo.