PRIMAVERA SOUND: SI VA AL 2021

Riportiamo il comunicato stampa che annuncia lo spostamento dell’importante festival al prossimo anno.

Il Primavera Sound annuncia la decisione più difficile della sua storia: non potremo festeggiare il nostro ventesimo anniversario nel 2020, come tutti noi avremmo voluto. E non sono mancati i tentativi. Quando, il 28 Marzo, abbiamo annunciato il cambio di data a fine agosto, lo abbiamo fatto sotto la supervisione e con il via libera delle autorità locali e sanitarie, che in quel momento hanno convalidato l’edizione di quest’anno. Tuttavia, con l’evoluzione di questa crisi sanitaria senza precedenti e di fronte all’incertezza di un eventuale allentamento delle misure di lockdown per i festival, ci troviamo costretti a rimandare la prossima edizione del Primavera Sound Barcellona, per motivi di forza maggiore, al prossimo anno: dal 2 al 6 Giugno 2021.

Siamo sconvolti e terribilmente dispiaciuti per i disagi causati, ma la salute e il benessere del nostro pubblico e di tutte le persone coinvolte nel festival è sempre stata ed è tuttora la nostra priorità assoluta. Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per la vostra pazienza, il vostro amore e la vostra comprensione in questo scenario così incerto.

Tutti i biglietti acquistati saranno validi per il Primavera Sound Barcellona 2021 e comprenderanno vantaggi speciali per tutti coloro che decideranno di conservarli. Oltre a questa opzione, che premia la fedeltà e la fiducia dei possessori dei biglietti del festival, sarà possibile richiedere il rimborso a partire da mercoledì 3 Giugno prossimo, che sarebbe stata la data di inizio dell’edizione di quest’anno. Il festival contatterà gli acquirenti dei biglietti per informarli sui dettagli del processo.

Lo stesso giorno annunceremo i primi artisti del Primavera Sound Barcellona 2021, la cui line up celebrerà ancora il ventennale del festival, abbracciando la filosofia #bestfestivalforever grazie al grande impegno e allo sforzo degli artisti stessi, anche loro molto colpiti dalla situazione attuale, che faranno di tutto per non mancare a questo evento. Non importa quando sarà: questa sarà la nostra festa di anniversario e vogliamo festeggiarla con tutti coloro che quest’anno sarebbero venuti.

Per fortuna non tutto dovrà aspettare fino al prossimo anno: il Primavera Pro, l’incontro per i professionisti del settore musicale, quest’anno, dal 21 al 24 Luglio, terrà un’edizione al 100% virtuale, con l’obiettivo di analizzare, riflettere e discutere sulle innumerevoli sfide che il settore si trova ad affrontare in questo nuovo paradigma. Ulteriori dettagli di questo congresso, di cui c’è grande bisogno nel contesto attuale, saranno annunciati a breve.

Fino ad allora, vi preghiamo di prendervi cura l’uno dell’altro e di seguire sempre i consigli delle autorità. Il team del festival continua a lavorare intensamente per poter festeggiare qualcosa di più del ventennale del Primavera Sound: vedersi e ballare di nuovo insieme.