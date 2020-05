THAO & THE GET DOWN STAY DOWN: GUARDA IL VIDEO DELLA NUOVA “PURE CINEMA”

Thao & The Get Down Stay Down condividono il video per il nuovo singolo estratto da “Temple” nuovo disco atteso per il 15 maggio su etichetta Ribbon Music/Domin.

Guarda il video di “Pure Cinema”, terzo singolo estratto dopo “Phenom” e “Temple”:

Il nuovo album della band folk-rock californiana, prodotto dalla frontwoman Thao Nguyen insieme al bassista Adam Thompson, è il lavoro più aperto e onesto di Thao, dopo il suo coming out nella vita pubblica, in cui aveva tenuto nascosto a lungo la sua identità queer per non creare subbuglio e allienazione da una famiglia e da una cultura che ama profondamente.