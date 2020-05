MATT BERNINGER DEI NATIONAL E’ AL LAVORO SUL SEQUEL DI “MISTAKEN FOR STRANGERS” E UNA SERIE TV

Matt Berninger, voce dei National, ha recentemente svelato di essere al lavoro insieme al fratello Tom su due nuovi progetti: il seguito del film-documentario “Mistaken For Strangers” e un nuovo TV show.

Intervistato da NME sul suo prossimo disco solista, “Serpentine Prison” ad oggi ancora senza release-date, Berninger ha dichiarato:

Il disco solista è stato un lungo cuocere a fuoco lento tra altre cose che stavo facendo. C’è stato il musical “Cyrano” (adattamento musicale del “Cyrano De Bergerac” ndr) e poi insieme a mio fratello ho lavorato su “Mistaken For Strangers 2”.

e ancora:

Scrivo in continuazione. Costruivo una canzone come una scultura, ora verso solo vernice sul pavimento e ci sguazzo dentro. Lavoro sul songwriting per circa un’ora o due al giorno, poi vado a fare altre cose. “Mistaken For Strangers”, le playlist, “I Am Easy To Find”, le cose che io e Carin stiamo preparando...

“Mistaken For Strangers” è il documentario uscito nel 2013, diretto dal fratello di Matt Tom Berninger, che segue i National in tour.

Ma non è tutto. Nel corso della chiacchierata con il noto magazine musicale inglese Berninger torna a parlare del progetto di una serie TV indiscrezione che era già emersa durante un’altra intervita al media spagonolo Binaural.es 3 anni fa.

Adesso scopriamo che si tratta di uno show comico già presentato in passato ai network HBO e Netflix:

Sta andando alla grande. Ci sono un paio di versioni del programma televisivo che abbiamo portato in giro, lanciato e sviluppato. Una di queste, dalla quale ci siamo allontanati molto tempo fa, era in stile HBO e stava iniziando a diventare un sorta di “Girls” in salsa indie rock. Tom e io dovevamo concentrarci su “Mistaken For Strangers” e non volevamo fare una commedia televisiva di mezz’ora come già fa HBO.

conclude:

La stiamo riscrivendo da zero. La serie TV, il film e “Mistaken For Strangers 2” sono stati una parte importante di ciò che Tom, Carin e io abbiamo ‘cucinato’ per un po ‘. È stato molto lento, ma anche illuminante su come funziona Hollywood.