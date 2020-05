UN BLOGGER HA CATALOGATO, IN ORDINE ALFABETICO, TUTTE LE ‘JOHN PEEL SESSIONS’ SU YOUTUBE

Non c’è nemmeno bisogno di dire o ricordare quanto il programma di John Peel, le sue famose Sessions, siano state influenti e caratterizzanti e abbiano fatto la storia della BBC1. Da quegli studi sono passati artisti e musicisti famosissimi come Bowie, T-Rex, Nick Drake, Joy Division, The Smiths, The Cure, The Fall, My Bloody Valentine, Nirvana, Sonic Youth, PJ Harvey, Mogwai e l’elenco (composto da band di ogni genere e non solo da nomi di grido) potrebbe continuare, visto che siamo arrivati a oltre 4000 session per più di 2000 artisti.

E’ a questo punto che dobbiamo alzare inni e canti di lode per Dave Strickson, un blogger che ha creato una lista alfabetizzata di tutte le “Peel Sessions” trovate YouTube. Troverete pane per i vostri denti indie ascoltando delizie variegate, tutte disposte in un modo molto facile da ricercare.

Noi abbiamo iniziato ad ascoltare e non riusciamo più a smettere…

ECCO QUI LA LISTA COMPLETA