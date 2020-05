ALBUM: COUNTRY FEEDBACK

“Season Premier” è il primo album solista di Country Feedback che oltre ad essere la track numero dieci dell’album “Out of Time” dei R.E.M. è anche il moniker di Antonio Tortorello, protagonista, sin agli anni ’90, della scena indipendente laziale. Nove brani che raccolgono le esperienze e gli ascolti di Antonio che nell’album canta e suona basso tastiere, chitarre, tastiere e percussioni. Molti gli artisti che hanno collaborato: Massimo Ceci (One More Hey, The Spiritual Bat), Costantino Mizzoni (Kosmiz, 15MOS), Simone Alteri (The Shout, Poptones), Federico Pozzi (Oil, The Blue Bonnets), Cristiano Pizzuti (Black Tail), Ettore Pistolesi (Flying Vaginas), Luciah Scaccia (Laleggedellefragole), Riccardo Cacciarella (One More Hetuttey), e il trombettista Giulio Bozzo.

“Shuck Dat Corn Before You Eat” apre l’album come un biglietto da visita esaustivo: ritmi tribali, tromba cupa e ripetitiva, congas, tastiere e sintetizzatori che faranno sempre capolino nei nove brani del disco. Una raccolta di canzoni che toccano vari argomenti, dai ricordi di gioventù, il lavoro, l’amore, la speranza e le illusioni. Il tutto con ottima musica, che come descritto dalla band stessa trovano ispirazione “…nei Talking Heads per le soluzioni ritmiche, R.E.M., Eels, The National, dEUS per le armonie e i contesti melodici, un certo tipo di psichedelia per i mantra ipnotici disseminati nell’album (“Burning The Midnight Oil”, “Bad Habits Die Hard”, “Shuck Dat Corn Before You Eat”), e uno sguardo generale sulla musica afroamericana come messa in scena e impostazione delle metriche”.

“Season Premier” è la prima puntata di una serie ispirata e ben ideata che ci invita a premere il tasto “vai al prossimo episodio” senza indugio. Ma questa è musica, non dobbiamo aver fretta. Fermiamoci e ascoltiamo.