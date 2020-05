OGGI “BROTHERS IN ARMS” DEI DIRE STRAITS COMPIE 35 ANNI

Non sicuramente il loro album migliore, ma quello della consacrazione commerciale, nell’anno domini 1985, in cui stavano proliferando le grandi rock band o performer da stadio, con numeri da capogiro di copie vendute (in questo caso, a tutt’oggi siamo oltre le 30.000.000) ed esposizione mediatica, complice anche l’esplosione dei video clip.

Reduci da 4 album artisticamente ispirati, se pur forse troppo omogenei, i Dire Straits dell’astro della chitarra Mark Knopfler pubblicano “Brothers in Arms”, ammorbidendo i suoni con una produzione laccata ma non zuccherosa, con spruzzate di pop su tutto l’arco della scaletta.

Non il loro album migliore ribadiamo, ma un prodotto impeccabile, che si lascia ascoltare tutto d’un fiato (quante volte succede oggigiorno?) e con un poker di singoli micidiali.

Basta citarli e sfido chiunque, anche i più giovani, a non riconoscerne all’ascolto le melodie a presa rapida ma pur sempre di eccelsa qualità (anche se, non a torto, molti detrattori parlano di una eccessiva freddezza nei toni).

Dove la demagogia pop e le astuzie da mestierante divengono dono di natura ed arte, senza mai svilirsi in faciloneria kitsch o di cattivo gusto.

Un piccolo gioiello comunque, da affiancare ai più meritevoli “Dire Straits”, “Making Movies” e “Love Over Gold”, al pari di “Communique” e sicuramente superiore a “On Every Street”.

Nel celebrare questo campione di incassi vi lascio con l’elenco dei titoli sopra citati, ovvero i conosciutissimi brani “So far Away”, “Money for Nothing”, “Brothers in Arms”, “Walk of life”.

Pubblicazione: 13 maggio 1985

Durata: 54:44

Dischi: 1

Tracce: 9

Genere: Blues-rock, Roots rock

Etichetta: Warner Bros. Records

Produttore: Mark Knopfler, Neil Dorfsman

Registrazione: novembre 1984-marzo 1985, AIR Studios di Montserrat, agli AIR Studios di Londra e ai Power Station di New York

So Far Away – 5:12 (Mark Knopfler)

Money for Nothing – 8:26 (Mark Knopfler, Sting)

Walk of Life – 4:12 (Mark Knopfler)

Your Latest Trick – 6:33 (Mark Knopfler)

Why Worry – 8:31 (Mark Knopfler)

Ride Across the River – 7:00 (Mark Knopfler)

The Man’s Too Strong – 4:40 (Mark Knopfler)

One World – 3:40 (Mark Knopfler)

Brothers in Arms – 7:00 (Mark Knopfler)