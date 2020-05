BERNARD SUMNER E STEPHEN MORRIS, IL 18 MAGGIO, RICORDERANNO IAN CURTIS IN UNO STREAMING SPECIALE

Bernard Sumner e Stephen Morris ricorderanno Ian Curtis in uno speciale streaming che andrà in onda il 18 maggio, data che celebra i 40 anni dalla scomparsa del leader dei Joy Division a 23 anni.

L’evento online, ‘Moving Through the Silence: Celebrating The Life and Legacy of Ian Curtis‘, avrà uno scopo benefico e di raccolta fondi per le malattie mentali.

Il live stream andrà in onda, il prossimo lunedì, dalle 21 alle 23 (ora italiana) su United We Stream.

L’evento è descritto con queste parole: “a special evening of music, poetry and conversation to remember the life and legacy of Ian Curtis”. Non ci saranno solo Sumner e Morris, ma è previsto anche l’arrivo di Brandon Flowers dei The Killers, così come dell’amico di Curtis, Mark Reeder.

Previsti anche interventi musicali di Elbow, LoneLady, Kodaline e altri artisti che saranno annunciati a breve.