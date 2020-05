CHELSEA WOLFE E LA POLISTRUMENTISTA JESS GOWRIE DANNO VITA AI MRS. PISS: ALBUM IN ARRIVO

La cantautrice Chelsea Wolfe e la polistrumentista Jess Gowrie hanno formato una nuova band, e l’hanno sardonicamente chiamata Mrs. Piss. L’album di debutto del duo, “Self-Surgery”, esce il 29 maggio: “Downer Surrounded by Uppers” e “Knelt” sono i due assaggi.

Mrs. Piss solidifica un lungo rapporto musicale tra Wolfe e Gowrie, che una volta suonavano insieme in una band chiamata Red Host nei primi anni 2000. L’idea di formare una nuova band è nata quando la coppia è stata in tour insieme per l’album di Wolfe del 2017, “Hiss Spun”.

L’album è stato registrato al The Dock di Sacramento, in California.

“Lavorare a questo progetto ha avvicinato molto Jess e me come compositrici e partner di produzione, dopo essersi riunite come amiche e compagne di band“, ha osservato Wolfe in un comunicato stampa. “È stato liberatorio e divertente incanalare alcune energie selvagge che di solito non metto nella mia musica. Abbiamo cercato di non pensare troppo alle canzoni mentre le scrivevamo, ma allo stesso tempo ci siamo consapevolmente impegnate molto nel crearle nella nostra strana visione sonora. Questo progetto è stato per noi un’occasione per fare le cose a modo nostro, alle nostre condizioni, e abbiamo intenzione di invitare altri musicisti donne per le future registrazioni di Mrs. Piss“.

Ha aggiunto Gowrie: “Per me, Mrs Piss rappresenta un’alchimia musicale che ora ha una seconda possibilità. Creare con Chelsea è sempre stato molto liberatorio per me, ed entrambi ci spingiamo a provare cose nuove. Entrambe siamo cresciute tanto come scrittrice e musiciste fin dalla nostra prima band insieme [Red Host] e ora abbiamo moto più da dire, molto più dolore e rabbia da esprimere. Detto questo, ci siamo anche divertite molto a farlo.”

Self-Surgery Tracklist:

01. To Crawl Inside

02. Downer Surrounded by Uppers

03. Knelt

04. Nobody Wants to Party With Us

05. M.B.O.T.W.O.

06. You Took Everything

07. Self-Surgery

08. Mrs. Piss