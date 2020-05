IAN ANDERSON DEI JETHRO TULL RIVELA DI ESSERE GRAVEMENTE MALATO: “HO I GIORNI CONTATI”.

Ian Anderson dei Jethro Tull ha rivelato in una recente intervista di essere gravamente malato.

Sul canale televisivo statunitense AXS TV l’artista confessa che qualche anno fa gli è stata diagnosticata la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) una malattia particolarmente aggressiva che colpisce i polmoni.

Ti dirò qualcosa che non ho mai detto a nessuno in pubblico prima d’ora. Dal momento che sei tu, mi prenderò questo momento per dire che soffro di una malattia polmonare incurabile che mi è stata diagnosticata un paio di anni fa racconta drammaticamente Anderson nel corso della chiacchierata.

Faccio fatica. Ho quelle che sono conosciute come esacerbazioni: periodi in cui quando ho un’infezione, si trasforma in grave bronchite e ho due o tre settimane di un duro lavoro da affrontare per andare sul palco e suonare.

Infine la terribile confessione:

Ho i giorni contati… incrocio le dita, ho passato 18 mesi senza esacerbazioni. Sono in cura. Se sono tenuto in un ambiente ragionevolmente privo di inquinamento in termini di qualità dell’aria, va bene. Io, però, ho i giorni sono contati.

In merito alla prognosi il musicista ha detto

Combatti fino in fondo – continui a usare tutta la tua potenza polmonare quanto sei abbastanza fortunato da averne e spingila al limite, tutto il tempo. Nel momento in cui ti accontenti e dici:” Non posso più farlo”, la risposta è ‘continuare a spingere’.

Ho trascorso 50 anni della mia vita sul palco tra quelle cose miserabili che chiamo macchine del fumo. Oggi sono educatamente chiamati pericoli, come se fossero in qualche modo innocenti e non dannosi per i polmoni. Credo davvero che questa sia una parte molto significativa del problema che ho.

Qui puoi vedere l’intervista rilasciata da Anderson:

Credit Foto: Lesekreis / CC0